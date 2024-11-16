Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ на севере Харьковской области Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о продвижении российской армии в районе северного приграничья Харьковской области.
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Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ на севере Харьковской области Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о продвижении российской армии в районе северного приграничья Харьковской области.
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