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VK начнет выкладывать в открытый доступ свои IT-разработки — Forbes

VK начнет выкладывать в открытый доступ свои IT-разработки — Forbes

VK планирует усилить работу в направлении софта на базе открытого кода, пишет Forbes. Компания намеревается выкладывать в публичный доступ свои системы и продукты, а также инструменты и библиотеки для разработчиков.

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