Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) собственного косметического бренда Сecred.