Владимир Зеленский принимает Европу за банкомат. Об этом заявил евродепутат Роберто Ванначчи. «Теперь Зеленский просит 70 миллиардов вдобавок к тем 90 миллиардам, что Европа уже выделила.
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