Мэр Березовского Свердловской области уступил кресло жене своего водителя

Глава Березовского Евгений Писцов не смог переизбраться на новый срок: депутаты городской думы отдали большинство голосов за его формального соперника - начальника инвестиционного отдела администрации города Юлию Маслакову, сообщает корреспондент The Moscow Post в Свердловской области.
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