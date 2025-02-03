Украина уже проиграла, война с Россией для нее завершилась, как для Гитлера — Сталинградом. В раже русофобии Украина не заметила, как потеряла независимость и не может быть равноправным участником переговоров.
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