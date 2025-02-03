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Украина потеряла суверенитет и не может быть участником прямых переговоров с Россией

Украина потеряла суверенитет и не может быть участником прямых переговоров с Россией

Украина уже проиграла, война с Россией для нее завершилась, как для Гитлера — Сталинградом. В раже русофобии Украина не заметила, как потеряла независимость и не может быть равноправным участником переговоров.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Сесть за стол переговоров он сможет,а вот отмыть свои руки от крови погибших никогда. Подписывать документы будет кто-то другой,легитимный правитель Окраины.
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