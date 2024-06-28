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Сафари на русских не задалось. Литовские наёмники попали под огненный шквал в Покровске

Сафари на русских не задалось. Литовские наёмники попали под огненный шквал в Покровске

Литовские наёмники попали под огненный шквал в Покровске (ДНР). Сафари на русских не задалось - пришлось срочно возвращаться в Литву.

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