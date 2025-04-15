Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему цыгане не служат в армии России?

Почему цыгане не служат в армии России?

© Aleksandr Schemlyaev/Globallookpress Удивительный факт: юношей-цыган в Вооружённых силах России практически нет.

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Комментарии
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АлмазЪ ХузинЪ
В 1974 - 1976 годах в нашей части служил ( добровольно  ) Василий Немцуров. Ничем от других не отличался .Только всегда налысо стригся.
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7 час.
Александр Долин
от  них  только  гадости  и наркота их всех  в  евросоюз  выселить
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4 час.
Элеонора Коган
Скорее всего так околдуют, охмурят и всё тут. Так меня один раз и обдурили.
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1 час.
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