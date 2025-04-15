Почему цыгане не служат в армии России?

АлмазЪ ХузинЪ В 1974 - 1976 годах в нашей части служил ( добровольно ) Василий Немцуров. Ничем от других не отличался .Только всегда налысо стригся.

Александр Долин от них только гадости и наркота их всех в евросоюз выселить