© Aleksandr Schemlyaev/Globallookpress Удивительный факт: юношей-цыган в Вооружённых силах России практически нет.
Почему цыгане не служат в армии России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АлмазЪ ХузинЪ
В 1974 - 1976 годах в нашей части служил ( добровольно ) Василий Немцуров. Ничем от других не отличался .Только всегда налысо стригся.
Ответить
7 час.
Александр Долин
от них только гадости и наркота их всех в евросоюз выселить
Ответить
4 час.
Элеонора Коган
Скорее всего так околдуют, охмурят и всё тут. Так меня один раз и обдурили.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии