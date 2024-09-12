«НАТО, США и ЕС вступили в войну с Россией»: Путин сделал заявление об ударах вглубь РФ

Россия будет принимать решения, исходя из угроз, которые Запад создает для нас. Предоставление разрешения киевскому режиму наносить западным оружием удары вглубь РФ будет означать, что США, НАТО и Евросоюз вступили в войну с Россией.
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