Как работать с Китаем? Советы приморскому бизнесу

Алексей Маслов – российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах Азии, доктор исторических наук, профессор в интервью Марии Стеблянко для спецвыпуска [off] на ВЭФ-2024 дал советы приморскому бизнесу о том, как работать с Китаем.