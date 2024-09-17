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Как работать с Китаем? Советы приморскому бизнесу

Как работать с Китаем? Советы приморскому бизнесу

Алексей Маслов – российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах Азии, доктор исторических наук, профессор в интервью Марии Стеблянко для спецвыпуска [off] на ВЭФ-2024 дал советы приморскому бизнесу о том, как работать с Китаем.

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