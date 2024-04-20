Что говорит наука: действительно ли женщинам труднее худеть? Максим МорозовГенетические особенности, метаболические процессы и гормональный фон могут серьезно затруднить потерю веса, что подтверждают многочисленные исследования в этой области.
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