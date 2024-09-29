Астраханские поисковики во время экспедиции нашли останки советских солдат

Более ста ребят-новичков астраханского сводного поискового отряда «Лотос» и активистов регионального отделения «Бессмертный полк России» участвовали в экспедиции на территории Яшкульского района республики Калмыкия.
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