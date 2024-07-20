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Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Капитан Александр Рвачёв, отражая контратаку радикалов, получил осколочное ранение головы, но из боя не вышел и продолжил командовать штурмовой группой.

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