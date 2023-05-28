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Солнечная система создана искусственно? Факты, указывающие на эту гипотезу

Солнечная система создана искусственно? Факты, указывающие на эту гипотезу

3K прочитали Я, наверное, сторонник мнения, что случайности – неслучайны. Каким бы великим и безупречным творцом ни была природа, мне трудно поверить, что Луна появилась на своём месте совершенно случайно.

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