Mash: эпидемия африканской чумы свиней бушует в Финляндии

В Финляндии бушует африканская чума свиней — около 100 особей закрыли на карантин. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
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