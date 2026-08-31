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Газета.ру

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Mash: эпидемия африканской чумы свиней бушует в Финляндии

Mash: эпидемия африканской чумы свиней бушует в Финляндии

В Финляндии бушует африканская чума свиней — около 100 особей закрыли на карантин. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

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