Политолог Рцхиладзе: В Грузии заметно прямое вмешательство западных стран

Политолог Гулбаат Рцхиладзе проинформировал о том, что положение дел в Тбилиси сейчас является крайне нестабильным из-за того, что державы Запада начали напрямую вмешиваться во внутригосударственные вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии