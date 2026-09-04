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Татар-информ

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Не только сила, но и мудрость: 79% россиян назвали медведя своим символом

Не только сила, но и мудрость: 79% россиян назвали медведя своим символом

Фото от Банк ВТБ (ПАО) Книжный сервис «Литрес» и ВТБ провели совместное исследование и выяснили, какое животное, по мнению россиян, лучше всего отражает силу духа и мудрость русского человека.

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