Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +15°, дождь• Севастополь: +15°, ясно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +16°, ясно• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +17°, ясно• Бахчисарай: +16°, ясно• Джанкой: +17°, ясно• Судак: +16°, дождь• Феодосия: +16°, ясно• Керчь: +15°,.
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