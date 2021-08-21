Ремонт в ванной за копейки своими руками. Чем заменить микроцемент. Имитация мокрого камня

Интересное: Шпаклевка стен и потолков под обои и покраску своими руками. Как сделать недорогой ремонт ванной своими руками и без всякой там плитки Чем можно заменить дорогущий декоративно отделочный материал микро цемент · Ванна до ремонта выглядит так: три стены отштукатурены на полу,стяжка экран под ванной зашит блоками Первым делом грунтуем стены, используем обыкновенный проникающий грунт Наносить его садовым распылителем, но это также можно делать и валиком А теперь лайфхак: в качестве декоративного материала можно использовать обыкновенную цементную гидроизоляцию производитель не принципиален, берите самую дешевую Мое личное мнение, что гидроизоляция это практически то же самое что и дорогой декоративно отделочный материал микроцемент, только стоимость раз в 10 дешевле Наливаю около двух с половиной литров воды Высыпаю пол мешка раствора и перемешиваю Должен получиться эластичный раствор, чтобы его с легкостью можно было размазывать по стене Для нанесения раствора используем обыкновенную металлическую гладилку и чтобы она не царапала краями поверхность, плоскогубцами немного можно подогнуть все края Раствор распределить его по гладилки и прижимая к стене наношу Ваша задача равномерно размазать гидроизоляцию толщиной полтора два миллиметра на этом этапе не нужно идеально выглаживать поверхность наносится очень легко, если вы почувствовали что раствор тянется тяжело, подлейте в него немного воды и перемешайте, так как раствор со временем становится плотнее Теперь понадобится немного цементной белой шпатлевки на основе белого цемента Чтобы не покупать целый мешок можно купить 2 кг пакетик белой затирки для плиточных швов Перемешать в ведре немного шпаклевки шпателем Затем точечно нанести на стену и гладилкой размазывать, здесь правил нет размазывать, можно так как вам нравится при необходимости можно еще добавлять шпатлевку, а если слишком светлый участок наверх раствор Таким образом можно придать стенам контраст и получить эффект распиленного камня при этом использовав минимум материала и времени Обязательно во время работы нужно пользоваться любым распылителем При нанесении воды раствор отлично растягивается это один из вариантов нанесения такого раствора Обратите внимание как лежит раствор на стене, слегка брызгайте водой и приглаживайте не старайтесь сразу сделать идеально Если не получается не страшно оставьте на 20-30 минут раствор слегка подсохнет и вы без проблем сможете сравнять все переходы В конце все недочеты на сухую можно поправить обыкновенным шпателем слегка их пригладив Оставляем стены высыхать на 2-3 дня На остальную отделку и мебель приобрели немного досок и брусков Доски нарезали в размер по краям Насверлили отверстия под саморезы по два самореза на каждую сторону на потолок Установили два бруска, которым буду прикручивать доски а к стене доски Прикрутить вплотную, чтобы не получить большой бордюр, так как рядом будет установлен профиль для стеклянной шторки Чтобы прикрутить доску к стене с помощью старого сверла сделать разметку Затем перфоратором сверлить отверстия и вставлять в отверстие оранжевый дюбель У называется и 65-м саморезом по дереву прикручиваем Стены высохли, теперь делаем финишное покрытие стен оптически прозрачной эпоксидной смолой Но сначала нужно загрунтовать стены проникающим грунтом Развести грунт по инструкции и равномерно с помощью валика Наносить на стены, здесь распылитель не используем, так как от распылителя будет много потеков, которые здесь не нужны Через 4 часа стены высохли и их можно покрывать Применяем двухкомпонентную оптически прозрачную пассивную смолу океан финиш смолы и отвердителя Пропорция смешивания на один килограмм смолы добавляется пол килограмма отвердителя Взвешиваю на электронных весах в емкость от пластиковой бутылки Добавляю 500 грамм смолы 250 грамм отвердителя В течение 20 минут перемешиваем Наносим на стены с помощью маленького велюрового валика тонким слоем Смола жидкая я рекомендую нанести два тонких слоя с интервалом двое суток Если нанести толстый слой, будут подтеки Для декора используем металлическую полосу и уголок железяки зачистил высверлил Покрыть их сверху быстросохнущим бесцветным лаком и прикрутить железяки по краям, тем самым закрыть все саморезы Итак,на стены ушел один мешок гидроизоляции цементные и около 1 литра эпоксидной смолы, стены гладкие имеют высокую степень влагозащиты Отлично сочетаются вешалки которые, сделаны из обычных сантехнических фитингах и отводов это обыкновенные, мебельные крючки черного цвета Светильники, сделаны из обычного цементного раствора и коробки из-под молока Единственное,что не нужно брать в расчет - это пол из эпоксидной смолы,потому что пол стоит дороже ,чем положить две плитки Здесь один квадратный метр, то есть здесь можно было обойтись двумя плитками Со стеклянной шторкой выглядит вообще классно Шторки 170 сантиметров верхний и нижний профиль, подрезали на три с половиной сантиметра, потому что они не влазили,установка здесь очень простая Фирма шторок аванта это китайские недорогие шторки, но они не плохого качества Стекло здесь 4 миллиметра, стекло матовое с одной стороны они гладкие с обратной стороны не рифленые Интересное еще здесь: Ремонт.