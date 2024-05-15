Игрок «Зенита» Вендел оценил критику в свой адрес

Он отметил, что хочется задержаться в Петербурге надолго Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел дал интервью «Чемпионату», в котором ответил на вопрос о критике в свою сторону в этом сезоне Российской премьер-лиги.
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