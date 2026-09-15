Спортивный праздник в 57 парках Подмосковья объединил 28 тысяч человек

В минувшую субботу, 12 сентября, парки Подмосковья объединили более 28 тысяч человек в рамках масштабного спортивного праздника «Парковый кросс».
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