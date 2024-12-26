Стала известна дата предварительной загрузки и объём файла, который необход...

Стала известна дата предварительной загрузки и объём файла, который необходим для игры Dynasty Warriors: OriginsПоявилась информация о том, когда и какой объём данных потребуется для загрузки предстоящей игры Musou от Koei Tecmo и Omega Force Dynasty Warriors: Origins.
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