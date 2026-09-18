Кадыров проголосовал на выборах в своем родовом селе Ахмат-Юрт

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с женой и матерью принял участие в голосовании на выборах, которые проходят в регионе с 18 по 20 сентября.
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