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ТАСС

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Кадыров проголосовал на выборах в своем родовом селе Ахмат-Юрт

Кадыров проголосовал на выборах в своем родовом селе Ахмат-Юрт

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с женой и матерью принял участие в голосовании на выборах, которые проходят в регионе с 18 по 20 сентября.

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