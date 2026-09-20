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SPORT24.ru

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Разин: «Мне похрен, хороший я для Ткачева тренер или нет. На каком месте мы на Востоке? Пошли все в жопу»

Разин: «Мне похрен, хороший я для Ткачева тренер или нет. На каком месте мы на Востоке? Пошли все в жопу»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:2) объяснил свои резкие высказывания в адрес нападающего магнитогорской команды Владимира Ткачева.

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