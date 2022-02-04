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Врач Шиндряева дала рекомендации по лечению ОРВИ

Врач Шиндряева дала рекомендации по лечению ОРВИ

Главный врач Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Шиндряева рассказала, как действовать людям, которые заметили у себя или своих близких первые признаки ОРВИ.

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