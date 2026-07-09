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Пятый канал

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Наталья Бардо: муж важнее ребенка в семейной иерархии

Наталья Бардо: муж важнее ребенка в семейной иерархии

Актриса Наталья Бардо заявила, что при расстановке семейных приоритетов ставит супруга выше ребенка. Свою позицию она озвучила на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

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