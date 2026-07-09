Наталья Бардо: муж важнее ребенка в семейной иерархии

Актриса Наталья Бардо заявила, что при расстановке семейных приоритетов ставит супруга выше ребенка. Свою позицию она озвучила на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.