Вэнс обвинил руководство ряда вузов США в расовой дискриминации

Global Look Press/CNP/AdMedia Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство многих американских университетов целенаправленно расово дискриминирует белую и азиатскую часть населения Соединенных Штатов.
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