Дніпровська філія «Газмережі» інформує про проведення ремонтних робіт у вересні 2024 року

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків.
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