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В городе, где убили челябинскую таксистку, прокуратура открывает приёмную

В городе, где убили челябинскую таксистку, прокуратура открывает приёмную

Ведомство начнёт принимать граждан в Коркино уже сегодня, 28 октября.В городе Коркино Челябинской области, где, по предварительным данным, представители цыганской диаспоры убили таксистку Елену Манжосову, прокуратура открыла временную приёмную.

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