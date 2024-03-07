Чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине

Генеральный директор чешского промышленно-технологический холдинга Czechoslovak Group (CSG) миллиардер Михал Стрнад намерен инвестировать сотни миллионов евро в строительство на Украине завода по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии