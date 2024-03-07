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Чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине

Чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине

Генеральный директор чешского промышленно-технологический холдинга Czechoslovak Group (CSG) миллиардер Михал Стрнад намерен инвестировать сотни миллионов евро в строительство на Украине завода по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов.

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