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В Перми уберут остановку «Дом моделей» и установят памятную плиту на Аллее Доблести и Славы

В Перми уберут остановку «Дом моделей» и установят памятную плиту на Аллее Доблести и Славы

Планируется присвоить имя Нины Ивониной одной из улиц на Липовой горе.В Перми общественный совет по топонимике рассмотрел предложение о переименовании остановочного пункта «Дом моделей» на улице Николая Островского.

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