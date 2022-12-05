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Кого в стране стало меньше

Кого в стране стало меньше

Интернет, который знает всё, хотя и неточно, сообщил со ссылкой на Андрея Алексеевича Нечаева, человека заслуженного и видного, в 90-е - при Гайдаре, до крайности влиятельного по экономической и политической части, а в новейшие времена запомнившегося тем, что он был на президентских выборах доверенным лицом самой Ксении Собчак (!), что расходы на гражданскую науку в России в 2022 году сократились на 10% и число учёных в нашей стране сократилось до минимального числа за последние десятилетия - то ли 340, то ли 320 тысяч человек.

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