Россияне зимой занимаются спортом и планируют летние путешествия

Зимняя активность россиян заметно возросла в последнее время: согласно исследованиям аналитиков финтех-компании ЮMoney (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей), этот сезон стал самым популярным для покупок одежды, обуви и спортивного питания.