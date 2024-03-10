Россияне зимой занимаются спортом и планируют летние путешествия

Зимняя активность россиян заметно возросла в последнее время: согласно исследованиям аналитиков финтех-компании ЮMoney (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей), этот сезон стал самым популярным для покупок одежды, обуви и спортивного питания.
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