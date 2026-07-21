"Ленфильм" объявил о проведении кинофестиваля в Санкт-Петербурге

В конце августа Санкт-Петербург примет первый международный кинофестиваль "Огни большого города". Событие пройдет с 27 по 31 августа 2026 года, организовано киностудией "Ленфильм" с поддержкой Минкультуры РФ и правительства города.
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