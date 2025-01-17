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Махачев остался без соперника за день до титульного боя. Что об этом известно и с кем подерется российский чемпион?

Махачев остался без соперника за день до титульного боя. Что об этом известно и с кем подерется российский чемпион?

Арман Царукян подтвердил, что получил травму спины перед боем с Махачевым Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян назвал причину, по которой снялся с поединка против Ислама Махачева на турнире UFC 311.

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