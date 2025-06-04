«Обсудили нападение на самолеты»: Трамп обсудил с Путиным атаки Украины на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным украинские атаки на российские аэродромы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Россия жёстко ответила на ультиматум»: Сотни британских наёмников вывозят эшелонами скорых из-под Харькова, разнесли крупнейшие арсеналы: Новости СВО на 29.05.25 г.
- «Вот теперь война, убиты немецкие офицеры»: Львы из КНДР идут на Днепр, ВС России впервые били жесточайшим оружием: Новости СВО, свежие новости войны на Украине 02.06.25 г.
- Подоляка раскрыл, каким будет ответ России на удары киевского режима 1 июня по аэродромам
Свежие комментарии