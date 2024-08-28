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Петербургский дневник

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В Петербурге наградили победителей конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы на Неве»

В Петербурге наградили победителей конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы на Неве»

Участие приняли более 190 юных талантов В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса состоялся веселый детский праздник, где отметили таланты победителей 11-го конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

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