В Петербурге наградили победителей конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы на Неве»

Участие приняли более 190 юных талантов В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса состоялся веселый детский праздник, где отметили таланты победителей 11-го конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».
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