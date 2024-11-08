В Ростовской области задержали мужчину за вымогательство 9 лет назад

Ростовские полицейские арестовали подозреваемого в вымогательстве, совершённом девять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, отметив, что фигурант находился в федеральном розыске на протяжении многих лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии