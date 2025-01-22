Шэмс Чарания: «Майами» провел плодотворные переговоры по Батлеру на этой неделе»

Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания. «Джимми Батлер продолжает настаивать на обмене. Он сказал об этом в лицо Пэту Райли, а на прошлой неделе сделал то же самое в разговоре с Мики Арисоном, владельцем и генеральным директором клуба.