Институт политики Solana предупредил об оттоке капитала при провале CLARITY Act

Президент Solana Policy Institute Кристин Смит заявила, что значительная часть капитала продолжит оставаться в стороне от криптоиндустрии, если не будет принят акт CLARITY — ключевой законопроект о регулировании цифровых активов в США.
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