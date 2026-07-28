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Институт политики Solana предупредил об оттоке капитала при провале CLARITY Act

Институт политики Solana предупредил об оттоке капитала при провале CLARITY Act

Президент Solana Policy Institute Кристин Смит заявила, что значительная часть капитала продолжит оставаться в стороне от криптоиндустрии, если не будет принят акт CLARITY — ключевой законопроект о регулировании цифровых активов в США.

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