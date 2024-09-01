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И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

Главклоуна «Маски-шоу» Георгия Делиева удумали лишить звания Народного артиста. Дело в том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о «лишении госнаград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».

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Комментарии
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Eduard
Ну всё переврали на Украине,участники переворота,предатели учат нас Законам! Как это так?
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15 час.
Eduard
А &quot;Слуги народа&quot; служат какому народу американскому?
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15 час.
Eduard
Россия не страна-агрессор,у нее переворота не было,на Украине был и не только переворот.Они напали на Восток своей страны!
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15 час.

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