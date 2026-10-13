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Девушка сняла на видео крысу, которая пристально наблюдала за ней на кухне

Девушка сняла на видео крысу, которая пристально наблюдала за ней на кухне

Крупная крыса выглядывала из-под кухонных полок и несколько секунд неподвижно смотрела прямо на неё. Грызун не пытался спрятаться и, судя по всему, тоже отлично видел человека.

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