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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Квят: «10-е место в Ле-Мане – потрясающий результат. Надеюсь, «Ламборгини» сразится за победы в будущем»

Гонщик «Ламборгини» Даниил Квят подвел итоги гонки «24 часа Ле-Мана», которую он впервые проводил в классе гиперкаров.

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