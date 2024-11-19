В России начался серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва

Россия начала первое серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», которые могут быть использованы для защиты людей от различных угроз, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).