В Татарстане ощутимо подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане на предыдущей неделе ощутимо снизились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, но заметно подорожал бензин АИ-98 и вновь начала увеличиваться стоимость дизельного топлива.
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