В Татарстане ощутимо подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане на предыдущей неделе ощутимо снизились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, но заметно подорожал бензин АИ-98 и вновь начала увеличиваться стоимость дизельного топлива.