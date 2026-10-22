Пенсионеры остаются одной из наиболее уязвимых для мошенников категорий граждан, поэтому злоумышленники регулярно придумывают новые способы обмана.
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