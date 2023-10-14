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Мировое обозрение

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Госсекретарь США анонсировал вторжение Азербайджана в Армению

Госсекретарь США анонсировал вторжение Азербайджана в Армению

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы возможном вторжении Азербайджана в Армению в обозримом будущем.

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