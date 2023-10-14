Госсекретарь США анонсировал вторжение Азербайджана в Армению

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы возможном вторжении Азербайджана в Армению в обозримом будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии