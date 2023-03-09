Выставка бересты, современная поэзия и отдых на природе: куда сходить на выходных в рубрике “Окультуримся”

Артистки музыкального театра Кузбасса приготовили концерт в фойе. В программе – романсы великих русских композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Рахманинова и Свиридова, произведения из классических оперетт и кинофильмов.
Артистки музыкального театра Кузбасса приготовили концерт в фойе. В программе – романсы великих русских композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Рахманинова и Свиридова, произведения из классических оперетт и кинофильмов.
Свежие комментарии