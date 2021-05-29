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В Китае считают, что встреча Путина с Байденом не скажется на партнерстве Москвы и Пекина

Запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом не поколеблет политический курс Москвы по отношению к Пекину и не отразится на китайско-российских отношениях всеобъемлющего партнерства.

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