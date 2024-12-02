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Проблема, которая потопит Вашингтон

Проблема, которая потопит Вашингтон

 "Русский Годзилла" нырнул и пропал с радаров Автор: АФТЕРШОК - ВИДЕО Жесткие ответные меры в отношении наших оппонентов привели к тому, что они вспомнили про самую опасную подлодку России.

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